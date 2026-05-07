Riecco Vergara! Torna tra i convocati due mesi dopo: Conte valuta una mossa
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Dopo due mesi di stop, Antonio Vergara è vicino al ritorno tra i convocati e punta a rientrare già per la sfida contro il Bologna.
Antonio Conte può sorridere guardando l’infermeria. Dopo due mesi di stop, Antonio Vergara è vicino al ritorno tra i convocati e punta a rientrare già per la sfida contro il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista si dovrebbe rivedere in panchina nel prossimo turno di campionato.
Due mesi d'assenza
Vergara era fermo dal 6 marzo, quando durante la gara contro il Torino aveva riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il recupero del classe 2003 amplia le soluzioni a disposizione di Conte nel momento decisivo della stagione, con il Napoli impegnato nella corsa per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League.
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