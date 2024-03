FORMAZIONI UFFICIALI - Osimhen parte dalla panchina: Calzona si affida a Raspadori

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 29ª giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 29ª giornata di Serie A. Calzona non recupera Osimhen al 100% e il nigeriano parte dalla panchina. Davanti a Meret, la linea a quattro difensiva è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, che viene preferito a Mario Rui, e Rrahmani e Juan Jesus. In mediana confermato il centrocampo di Barcellona con Lobotka in cabina di regia e Anguissa e Traoré ai lati. In attacco il tridente è composto da Politano e Kvaratskhelia sulle ali e Raspadori al centro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.