FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 5: chance per Petagna e Demme, out Politano

Uomini contati, solo 18 convocati inclusi i tre portieri e Luciano Spalletti è quasi costretto al turnover contro il Legia Varsavia. L'allenatore di Certaldo cambia quasi metà formazione, cinque uomini su undici, a cominciare dal portiere: spazio a Meret e turno di riposo per Ospina. In difesa scelte obbligate, vista la squalifica di Mario Rui e gli infortuni di Manolas e Malcuit: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Juan Jesus, con il solo Zanoli come cambio difensivo in panchina. In mediana chance per Demme insieme ad Anguissa, mentre sulla trequarti l'escluso è Politano: Lozano, Zielinski ed Elmas (al posto dell'affaticato Insigne) sulla trequarti alle spalle di Petagna, preferito a Mertens dopo il buon impatto con la Salernitana.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk, Rose; Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani , Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna