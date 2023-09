FOTO - Kvara, il giornalista col papà e l’agente: “Sono contenti, rinnovo quando il club lo vorrà”

Il tema del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è uno dei più gettonati degli ultimi giorni, dopo il comunicato diramato dal Napoli.

Il tema del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è uno dei più gettonati degli ultimi giorni, dopo il comunicato diramato dal Napoli in cui smentiva incontri con l'entourage per il prolungamento. Nonostante la dura presa di posizione del club, non pare che ci siano problemi su quest'argomento.

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha incontrato il papà e l'agente del talento azzurro, ha postato lo scatto su Twitter e ha tranquillizzato tutti: "Come vi ho detto, va tutto bene. Kvara è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli. Quando il rinnovo? Come ha detto l'agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto".