Furia Napoli dopo il ko di Riyadh, è silenzio stampa! Mazzarri non ritira la medaglia d'argento

Il Napoli perde in finale di Supercoppa italiana in dieci uomini contro l'Inter a Riyadh. Dopo le polemiche per il rosso a Giovanni Simeone, la SSCNapoli ha deciso di non far parlare nessun tesserato ai microfoni Mediaset nel post-partita, parlerà solo il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giornalista Carlo Alvino, svela su X che il Napoli è in silenzio stampa. Inoltre il tecnico azzurro Walter Mazzarri, come ha rivelato Canale 5, non ha ritirato la medaglia d'argento durante la premiazione.