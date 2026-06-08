Svolta Nazionale: accordo vicino per il nuovo CT, ecco quanto guadagnerà

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Chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale? Salgono le quotazioni di Roberto Mancini, l'uomo del candidato presidente Malagò

Roberto Mancini sarebbe ormai vicino a tornare sulla panchina della Nazionale italiana. Una notizia che interessa indirettamente anche il Napoli, considerando che il nome dell'ex ct era stato accostato nelle scorse settimane al club azzurro per il dopo Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Nicolò Schira, Mancini sarebbe a un passo dall'accordo con la FIGC per un contratto fino al 2030 da circa 2 milioni di euro a stagione.

Mancini torna in Nazionale cinque anni dopo?

Nonostante le elezioni federali siano in programma il 22 giugno, con Giovanni Malagò e Giancarlo Abete in corsa per la presidenza, il futuro della panchina azzurra starebbe già prendendo forma. Dopo il periodo ad interim di Silvio Baldini, che ha guidato l'Italia nelle amichevoli vinte contro Lussemburgo e Grecia, la Federazione sarebbe pronta a riaffidarsi a Mancini, campione d'Europa nel 2021. Un ritorno che allontanerebbe definitivamente il tecnico marchigiano dalle ipotesi legate al Napoli.