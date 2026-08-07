Ultim'ora Gabriel Jesus-Napoli, Romano: c'è l'apertura totale! Altri contatti con gli agenti

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Gabriel Jesus è un nome concreto per il Napoli, ma servono le uscite. Negli ultimi contatti è arrivata l'apertura totale del giocatore.

Gabriel Jesus è una pista concreta per l'attacco del Napoli. Fabrizio Romano conferma le indiscrezioni provenienti dal Brasile e rivela che il club azzurro ha già avuto dei contatti con gli agenti dell'attaccante, gli stessi che curano gli interessi di Massimiliano Allegri. I dialoghi servono a comprendere i margini di un'eventuale operazione, con il brasiliano che avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un possibile trasferimento in Italia.

Gabriel Jesus apre al Napoli: prima bisogna liberare spazio

Secondo Romano, il Napoli dovrà però completare alcune cessioni prima di poter affondare il colpo per un nuovo attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund. Definire Gabriel Jesus semplicemente un vice del danese sarebbe comunque riduttivo: il brasiliano può giocare da prima o seconda punta e possiede caratteristiche utili anche per legare il gioco. Jesus sarebbe molto disponibile a trasferirsi in Italia, tanto da essersi affidato a un agente italiano di grande esperienza internazionale come Giovanni Branchini. Il giocatore ha dunque aperto al Napoli, che dovrà prima creare lo spazio necessario in rosa. Sullo sfondo resta inoltre la possibile concorrenza di altri club alla ricerca di un attaccante.