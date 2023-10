Garcia e la frase sul modulo che smentisce definitivamente De Laurentiis

"Non c'è solo il 4-3-3 nel calcio". Così Rudi Garcia in conferenza stampa dopo Napoli-Milan. L'allenatore rispondeva ad una domanda sui moduli e sulla possibilità di vedere anche in futuro il 4-4-2 attuato nel secondo tempo della sfida del Maradona.

Per Garcia il modulo è relativo e può cambiare, già a inizio stagione lasciò intendere che il 4-3-3 è la base di partenza ma si può modificare. Strano, però, dato che per De Laurentiis il 4-3-3 è un concetto imprescindibile e il presidente ne ha parlato anche recentemente quando ha smentito le voci su Conte e su possibili altri allenatori al posto di Garcia.