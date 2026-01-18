Ultim'ora Si sblocca il mercato! Sky: Lucca e Lang via! Accordo col Nottingham, si può chiudere col Galatasaray

Napoli,

Il Napoli è vicino a sbloccare il proprio mercato grazie alle possibili cessioni in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per l’attaccante italiano c’è un accordo di massima con il Nottingham Forest, ma la decisione finale spetterà al giocatore, seguito anche dal Pisa per un possibile ritorno in Toscana. Più definita, invece, la situazione di Lang, sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray.

Le due uscite sono fondamentali per il club azzurro, vincolato a un mercato di gennaio a saldo zero. Solo dopo aver ceduto sarà possibile intervenire in entrata per sostituire i giocatori in partenza. A quel punto la dirigenza valuterà le mosse offensive, decidendo se affondare per profili come En-Nesyri o Sterling oppure orientarsi su soluzioni alternative. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.