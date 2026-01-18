Ultim'ora Lucca e Lang via! Sky: valutati diversi profili per sostituirli, i primi nomi

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “La giornata di oggi è stata importante, perché prima il Napoli deve concretizzare le uscite per poter fare delle entrate. E sia Noa Lang che Lorenzo Lucca sono praticamente ad un passo dall'uscita. Noa Lang al Galatasaray, l'accordo è stato raggiunto oggi dai due club in prestito e Noa Lang ha dato la sua disponibilità. Quindi credo che la sua avventura a Napoli finisca temporaneamente, perché poi comunque se non verrà riscattato rientrerà. E per Luca invece il Napoli ha trovato un accordo con Nottingham Forest. Sempre in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore deve però dare ancora il suo ok, perché negli ultimi giorni aveva detto di no ad alcune squadre estere, tipo il Benfica e lo Zenit, perché voleva rimanere in Italia. Sappiamo che c'è il Pisa che gli sta facendo una corte romantica per riportarlo a casa, però a stasera Nottingham e Napoli un accordo ce l'hanno e manca il sì del giocatore".

I sostituti: "Nel momento in cui le due operazioni verranno formalizzate e definite il Napoli deve prenderne due. Deve prendere sia il centroavanti che l'esterno. Alle stesse condizioni per cui sono usciti Lange e Lucca. Il direttore sportivo Manna con Conte stanno valutando diversi profili. In attacco quello forse che ha un po' più di possibilità questa sera è En-Nesyri, che è entrato tra l'altro in una incredibile finale di Coppa d'Africa all'ottantesimo. En-Nesyri è un nome sicuramente. Sterling è un altro nome come esterno-sinistro. Però non c'è nulla ancora di chiuso, perché Napoli vuole valutare meglio quelli che sono i profili che escono in prestito nelle prossime ore. Domani potrebbe essere da questo punto di vista una giornata importante”.