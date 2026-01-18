Lucca e Lang via! Romano: "Manca solo il sì del centravanti, ecco tutte le cifre ed i dettagli”

vedi letture

Lorenzo Lucca e Noa Lang potrebbero lasciare il Napoli a breve, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale riferisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative con Nottingham Forest e Galatasaray attavarso il proprio canale YouTube: "E’ stato un pomeriggio di trattative per il Napoli che per fare acquisti deve prima fare uscite. Il Napoli entra nel vivo dei discorsi per quanto riguarda le uscite e lo fa raggiungendo nel pomeriggio di oggi un accordo di massima col Nottingham Forest per Lorenzo Lucca. Un’operazione portata avanti direttamente con la dirigenza del Nottingham Forest che ha fatto una proposta durante il pomeriggio valida per 1 milione di euro di prestito più la copertura dell’ingaggio di Lorenzo Lucca. Quindi si sfonda il muro dei 2 milioni tra prestito e cifra del appunto del salario del giocatore e c’è un diritto di riscatto da 35 milioni di euro. Quindi sarebbe eventualmente tra le mani del Nottingham Forest il riscatto di Lorenzo Luca. senza un obbligo che possa scattare durante l’estate. La risposta del Napoli è stata positiva, cioè il Napoli dà un ok al Nottingham Forest dopo aver trattato con tante squadre. Sappiamo che c’è stato interesse in Portogallo del Benfica. Il Porto non è mai esistito, le chiamate dell’Al-Hilal, ma non è mai stato un discorso semplice. Adesso la palla passa al giocatore. Lorenzo Lucca dovrà decidere se accettare il Nottingham Forest oppure aspettare una soluzione diversa. L’idea di Lorenzo Lucca è sempre stata una preferenza per l’Italia. È anche il segnale che il giocatore ha dato all’Al-Hilal durante le ultime settimane. Quando il club saudita ha chiamato, il giocatore ha fatto presente che pur apprezzando le telefonate di Simone Inzaghi, la sua scelta prioritaria era l’Italia. Ci ha provato sognando il Pisa a chiedere un prestito, non può fare di più. Ovviamente il Pisa, visto il valore del giocatore sia in termini di cartellino sia in termini di salario, può offrire un prestito, può dare la possibilità al ragazzo di rivalutarsi. Insomma può dare una strada diversa, ma oggi il Nottingham Forest è arrivato molto forte su Lorenzo Lucca.

Ma non finisce qui, perché oggi anche il Galatasaray ha praticamente chiuso un accordo verbale con il Napoli e con gli agenti di Noa Lang. Quello che manca è la cifra del diritto di riscatto. Anche in questo caso prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha provato fino ad oggi ad aspettare sempre un trasferimento definitivo, perché chiaramente recuperando quei soldi, prendendoli subito, il Napoli avrebbe potuto fare un colpo ancor più importante a livello di formula di investimento durante il mercato di gennaio. Quindi il Napoli ha provato rifiutando diverse offerte di prestiti, per esempio dalla Premier il Fulham non solo hanno chiamato anche un altro club inglese, ma il Napoli ha fatto presente titolo definitivo. Era un discorso del tipo sappiamo che in Premier League i soldi ci sono, non diamo il giocatore in prestito, se credete in Noa compratelo, ma il Galatasaray ha fatto un’offerta di prestito importante. Mi risulta che si parli di una cifra intorno ai 2 milioni di euro per il prestito di Noa Lang, la copertura dello stipendio del giocatore e un diritto di riscatto che si sta trattando in queste ore anche sul come farlo eventualmente scattare, con quali modalità. Quindi trattativa che continua Galatasaray e Napoli. Mi dicono che c’è la possibilità che Noa Lang sia parte della squadra che il Napoli convocherà per la gara contro il Copenhagen di Champions League e poi dopo quella partita si possa procedere con la chiusura dell’operazione. Noang ha dato apertura totale convinta a questa possibilità di vestire la maglia del Galatasaray, anche perché mi raccontano che l’ingaggio offerto è ancor più importante nel caso in cui scattasse il diritto di riscatto. Cioè, se il Galatasaray compra Noa Lang dal Napoli, a quel punto il diritto di riscatto si attiva e il Napoli intanto rientra nel suo investimento, cioè tra cifra di prestito e diritto si andrà comunque oltre i 30 milioni aspettando la cifra. Ma soprattutto Lang guadagnerebbe più di quanto guadagna oggi a Napoli. Quindi il Gala è pronto a fare uno sforzo. Lavori in corso per chiudere queste due operazioni”.