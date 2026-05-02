Inchiesta Rocchi, annuncio Sky: “Già in settimana possibili nuovi indagati”

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Inchiesta arbitri, nuovi indagati in arrivo: la Procura di Milano proroga le indagini. Al centro un'intercettazione su Rocchi e l'Inter

L'inchiesta della Procura di Milano per frode sportiva nel mondo arbitrale è destinata ad allargarsi. Gli inquirenti hanno richiesto una proroga di sei mesi e nelle prossime settimane sono attese nuove audizioni di esponenti dell'ambiente arbitrale e inoltre, come riportato da Sky Sport, con possibili nuove iscrizioni nel registro degli indagati già nei prossimi giorni.

Intercettazioni e designazioni arbitrali: il nodo dell'inchiesta

Al centro delle indagini restano alcune intercettazioni che farebbero riferimento a preferenze nella designazione degli arbitri. Un elemento chiave riguarderebbe una conversazione in cui l'ex designatore Gianluca Rocchi, che non si è presentato davanti ai PM, citerebbe un addetto agli arbitri dell'Inter. Per ora però nessun tesserato di club risulta indagato, e i contorni della presunta frode sportiva sono ancora tutti da chiarire.