Gazzetta - ADL pronto a mollare James: il Napoli non spinge più, può infiammarsi la pista Icardi!

James Rodriguez, croce e delizia di questa sessione di mercato in casa Napoli. Il colombiano è al centro di ogni discussione legata al club azzurro, eppure la sua situazione vive una fase stagnante ormai da diverse settimane. Dopo le parole di ieri del presidente De Laurentiis, la sensazione è quella che possa cambiare qualcosa nelle strategie azzurre, magari abbandonando la pista che porta all'attaccante del Real Madrid. Ad accennare questa eventualità è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "L’impressione è che il Napoli non spinga più per il fantasista colombiano e abbia intenzione di investire in altre direzioni. Nei prossimi giorni potrebbe prendere quota la pista che porta a Mauro Icardi. Mai dichiarata, anzi in parte smentita, ma che col passar del tempo potrebbe diventare praticabile se l’Inter non riuscirà a venderlo".