Gazzetta - Dal 3-4-2-1 al 4-2-4, il cambio modulo ha impoverito l'attacco

"Il cambio modulo ha impoverito l'attacco" scrive La Gazzetta dello Sport commentando le ultime gare del Napoli e in modo particolare il ko contro l'Atalanta.

"Conte ha cambiato sistema di gioco, mettendo da parte il 3-4-2-1 che aveva provato sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro per passare a un 4-3-3 camaleontico, per inserire McTominay alle spalle di Lukaku, gli ultimi arrivi dal mercato. E non è una questione di uomini, quanto di sincronismi e di conoscenza: evidentemente la squadra dopo due ritiri e lunghe sedute tattiche aveva trovato una sua identità col primo abito disegnato da Conte. E ora ha bisogno ancora di un po’ di tempo anche per decollare col nuovo modulo".