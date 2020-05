Gazzetta - Everton, ecco l'offerta: ADL vuole chiudere per anticipare tutti ed evitare aste

C’è pure l’offerta, adesso, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che sono 27 i milioni di euro che il Napoli metterà sul tavolo per Everton Soares, 24enne esterno del Gremio e della nazionale brasiliana. ADL vorrebbe definire subito l'affare, considerando che sul giocatore - che Giuntoli segue da tempo e da mesi con emissari in Sudamerica - ci sono diversi club europei. La conferma dal papà sul Napoli ha infastidito non poco i dirigenti napoletani - si legge - le cui trattative sono sempre riservate per evitare aste, ma l'offerta è partita. Le difficoltà economiche in cui versa il club brasiliano dovrebbero comunque agevolare l’operazione.