Gazzetta - Frattura non sanata tra club e calciatori, Ancelotti uomo solo al comando

Un uomo solo al comando. Campeggia questo titolo ed una foto a testa bassa di Carlo Ancelotti nella pagina che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli, con la rosea che racconta così il momento del tecnico azzurro: "Oggi Carlo a Castel Volturno è sempre più un uomo solo, nella gestione di questo Napoli attraversato dalle intemperie meteorologiche e anche metaforiche, dopo la notte del cosiddetto ammutinamento, il 5 novembre post Napoli-Salisburgo. La frattura fra proprietà e giocatori non si è sanata, anzi sono continuati a soffiare venti di guerra. In mezzo lui, l’allenatore cui Aurelio De Laurentiis in un comunicato ha affidato tutto, mettendo il bavaglio alla squadra che sarà multata pesantemente. E punendo anche chi, come Elmas, ha detto soltanto di essere entusiasta di essere in un club come il Napoli".