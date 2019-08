Gazzetta - Llorente il piano B: vuole l'azzurro ed è pronto a dimezzarsi l'ingaggio, le cifre

Fernando Llorente è un'idea che non tramonta per il Napoli, considerata alternativa ovviamente a Mauro Icardi, avendo i due le stesse caratteristiche. La sensazione è che il Napoli sta facendo e farà più di un tentativo per l'ex numero nove dell'Inter, ma lavora anche ad altre piste e quella legata allo spagnolo più intriga la dirigenza azzurra, soprattutto per la voglia di Napoli dell'ex Juventus. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport:

"Napoli gli starebbe bene, tanto che è disposto a rivedere la sua richiesta d’ingaggio iniziale, che è stata di 4 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. A quanto pare, dopo l’ennesimo contatto avuto da Cristiano Giuntoli con Jesus, il fratello-agente del giocatore, qualcosa è cambiato, il centravanti spagnolo si accontenterebbe di una robusta riduzione dello stipendio fino a 2,5 milioni di euro, ma non vorrebbe modificare la durata. La questione resta parecchio attuale, se De Laurentiis non dovesse arrivare a Mauro Icardi, allora scatterebbe l’offensiva del diesse che intanto ha chiesto all’attaccante di pazientare almeno fino a dopo Ferragosto prima di decidere diversamente".