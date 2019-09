Gazzetta - Lozano, impatto choc: ora il messicano chiede spazio e cambia le gerarchie

Hirving Lozano, coi fatti, chiede spazio. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del grande esordio del messicano, spiegando come si pensava avesse bisogno più tempo per inserirsi ed invece è andato oltre ogni migliore aspettative nel suo esordio contro la Juventus. Così scrive il quotidiano: “Dove avrà intenzione di schierarlo Ancelotti? Dietro la prima punta il messicano ha mostratoo di saperci fare, ma forse il meglio lo può esprimere partendo dalla fascia. Chi gli farà spazio? Nella testa di Ancelotti non ci sono titolari inamovibili: da Insigne a Mertens, allo stesso Milik, tutti sono in discussione e servirà la capacità di accettare le rotazione e voglia di mettersi in discussione”.