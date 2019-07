Gazzetta - Non solo James, ADL prepara 60mln per Icardi! E ora c'è l'apertura dell'argentino: la situazione

Da un lato il Napoli, dall'altro la Juventus, come in campionato accade da un quinquennio circa. Stavolta però non c'entra il campo, né il campionato e la classifica. Si tratta di mercato e l'oggetto del desiderio in questione non può che essere Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza così la situazione: "Fretta non ce n’è, né per la Juve, obbligata a disfarsi di un paio di pesi massimi prima di passare all’azione, né per il Napoli, disposto ad aspettare anche oltre la metà di agosto. In casa azzurra, l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis. [...] A distanza di qualche settimana è arrivata la conferma: Icardi interessa, eccome. La richiesta è partita da Carlo Ancelotti, è lui che sta pressando ADL perché Giuntoli possa fare il tentativo".



CONVINZIONE - Il quotidiano spiega come siano cambiati i piani del Napoli sul mercato, che adesso non vuole soltanto James Rodriguez (vicinissimo), ma anche l'ex Sampdoria: "Mai come quest’anno, De Laurentiis si sta dimostrando abbastanza disponibile nell’accogliere le richieste dell’allenatore. Prima Manolas, probabilmente James Rodriguez, adesso proprio Icardi per il quale è pronto a offrire all’Inter 60 milioni. Il Napoli ritiene che il valore del giocatore si sia abbassato e che l’assegno possa convincere i nerazzurri. Il problema, però, non è rappresentato da Marotta, ma dallo stesso Maurito che pare orientato ad accettare soltanto un’eventuale proposta della Juve: i contatti Paratici- Wanda sono di lunga data e un anno fa, prima di concentrare ogni energia su Cristiano, era proprio Icardi il sogno della Signora. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle gerarchie di gradimento, tant’è che arrivano voci secondo cui Icardi sarebbe pronto ad aprire davvero una trattativa col Napoli. De Laurentiis vuole, però, aspettare ancora qualche settimana prima di cominciare l’operazione".