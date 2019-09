Gazzetta - StraordiNapoli! Al San Paolo la gara perfetta, Liverpool rosolato e spadellato!

Un Napoli bello e convincente, quello che ieri sera ha steso il Liverpool campione d'Europa in carica. Una partita dove, ovviamente, gli azzurri hanno speso tutti riuscendo, però, ad ottenere il massimo risultato contro un Liverpool alle corde in più di un'occasione. Ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha titolato con StraordiNapoli: "Grande Napoli spacca Liverpool. Un 2-0 rotondo, preciso, indiscutibile. Siamo nei dintorni della partita perfetta. La squadra di Ancelotti ha rosolato i campioni d’Europa e poi li ha spadellati, con Mertens su rigore e con Llorente. Se non è un’investitura europea, le assomiglia".