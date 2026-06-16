Ultim'ora Gila-Napoli, c’è l’intesa! Sky: "Passi avanti con la Lazio, segnali positivi"

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Gila più vicino, buone notizie anche per Allegri

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato della trattativa per Mario Gila tra Napoli e Lazio: "Innanzitutto decisamente va meglio rispetto a qualche settimana fa, perché sembrava insormontabile il muro della Lazio. Invece ieri c'è stata un'apertura significativa: il Napoli sta spingendo tanto per il difensore biancoceleste".

Buone notizie anche per Allegri

"C'è di fatto un accordo con l'agente del giocatore, bisognerà evidentemente poi trovare un accordo con il club di Lotito che però, nelle ultime ore, ha aperto alla trattativa. Quindi segnali positivi e incoraggianti per Massimiliano Allegri che, con l'arrivo di Amorim, di fatto è cominciato il countdown per l'ufficialità sulla panchina del Napoli".