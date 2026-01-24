Giovane é a Torino con il gruppo: tutto definito, manca solo ufficialità

Il Napoli è arrivato all'Air Palace Hotel di Torino, sede del ritiro degli azzurri per la sfida di domani contro la Juventus. In hotel è presente anche il nuovo acquisto Giovane Santana do Nascimento.

Il brasiliano è giunto a bordo di un van nero prima dell'arrivo dei due bus azzurri che trasportavano la squadra e lo staff. L'ex Verona sarà dunque a disposizione di Antonio Conte per Juventus-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A. Il contratto del classe 2003 è stato depositato in Lega Calcio in tempo utile per essere convocato domani, il termine erano le 18 di oggi. Si attende ora solo l'annuncio ufficiale da parte del Napoli.