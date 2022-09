Giuntoli a Dazn: "Su Kvara c'erano tanti club, noi siamo intervenuti in inverno e l'abbiamo preso"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro lo Spezia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro lo Spezia: "Dobbiamo pensare che ogni gara vale tre punti e che lo scorso anno abbiamo perso qui contro lo Spezia. per questo, dobbiamo stare ancora più attenti. Conoscevamo le qualità di Kvaratskhelia e speravamo in questo impatto. C'erano tante squadre su di lui e le richieste erano importanti, poi lo scoppio della guerra ha cambiato le cose: siamo intervenuti in inverno e lo abbiamo preso".