Grande festa d'addio per Insigne: presenti anche ADL, Spalletti e i fratelli Cannavaro

Tutti presenti alla grande festa di addio Lorenzo Insigne.

Tutti presenti alla grande festa di addio Lorenzo Insigne. Ben 200 invitati per il party organizzato nel Resort Belvì di Somma Vesuviana, corsi a salutare il capitano azzurro. Non manca nessuno dal presidente De Laurentiis a Luciano Spalletti, dai compagni agli ex azzurri: i fratelli Cannavaro, Hysaj e Reina, per finire con gli artisti Clementino, Rocco Hunt e Gigi D’Alessio. Ovazioni per Luciano Spalletti, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Victor Osimhen - l’unico azzurro che si è fermato a scattare selfie e firmare autografi ai circa cento tifosi all'esterno della struttura. Canti, balli e fuochi d’artificio per la festa, e il numero 24 di Insigne ad addobbare il tutto.