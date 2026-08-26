Radio TN “Più errore di Vasquez che fallo di De Bruyne”, dibattito a Passionapoli: “Si poteva fischiare”

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Continua a far discutere il contatto tra Kevin De Bruyne e Johan Vásquez in occasione del primo gol del Napoli contro il Genoa. L’episodio è stato analizzato da Nicola Luongo e Guido Gaglione durante PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. Le interpretazioni sono differenti: Luongo considera l’azione soprattutto un errore tecnico del difensore rossoblù, mentre Gaglione ritiene che il fallo di De Bruyne potesse essere fischiato. Entrambi, però, concordano su un aspetto: il VAR ha fatto bene a non intervenire. Secondo Luongo, infatti, la responsabilità principale sarebbe di Vásquez: "Se fossi stato l'allenatore me la sarei presa più con Vasquez che con l'arbitro. È vero che c'è stato il contatto, ma Vasquez si frappone, prende la posizione e poi va a terra. Una volta conquistata quella posizione deve andare a prendere il pallone". Una valutazione ribadita anche sul piano arbitrale: "Per me l'arbitro ha fatto bene a non fischiare. Orsato ha dato delle direttive e capiremo nel corso della stagione quale sarà effettivamente la linea arbitrale. Ad oggi, però, vedo più un errore tecnico di Vasquez che un fallo di De Bruyne. Aveva preso posizione e poteva prendere il pallone".

De Bruyne-Vásquez, Gaglione: "È un fallo che si poteva fischiare"

Gaglione offre invece una lettura diversa, pur riconoscendo l'errore tecnico del difensore: "Sono d'accordo sull'errore tecnico, ma quello riguarda Vasquez e il suo allenatore. Non sono invece d'accordo quando si parla di tuffo o di caduta accentuata". Secondo Gaglione, Vásquez avrebbe semplicemente perso l'equilibrio dopo il contatto: "Nel calcio condanno le simulazioni e le cadute accentuate ma, in questa occasione, non vedo nulla del genere. Vasquez sente un contatto alle spalle, perde l'equilibrio e cade. Per me non accentua la caduta". Da qui la sua valutazione sull'intervento: "È un fallo che si poteva fischiare. Allo stesso tempo, però, l'intervento di De Bruyne non mi sembra così evidente da rendere obbligatoria una decisione in un'unica direzione". Una posizione che porta comunque a un punto d'incontro con Luongo sulla gestione del VAR: "Abbiamo discusso tanto di questo principio anche nella scorsa stagione: il VAR deve intervenire davanti a un chiaro ed evidente errore. Questo, invece, è uno di quegli episodi che devono essere valutati dall'arbitro in campo".