Gutierrez a un passo dal rientro: c'è la notizia in vista di Fiorentina-Napoli

Miguel Gutierrez si avvicina al rientro dopo l'intervento alla caviglia destra del 10 luglio quando ancora era un giocatore del Girona. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che c'è ottimismo e che il terzino spagnolo potrebbe essere convocato per la sfida dopo la sosta contro la Fiorentina.

Partirebbe ovviamente dalla panchina ma sarebbe già un buon inizio per il nuovo acquisto azzurro costato circa 20 milioni e pronto quanto prima a dare il suo contributo sulla corsia mancina del Napoli. La sosta permetterà al giocatore di allenarsi bene in queste due settimane prima della ripresa e si continueranno a monitorare le condizioni del giocatore.