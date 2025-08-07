Ultim'ora Gutierrez-Napoli, manca solo l’ok del Real Madrid: ha diritto di recompra fino al 2027

Ci siamo quasi per Gutierrez al Napoli. Il giornalista Matteo Moretto su X ha aggiornato la trattativa con tutti i dettagli e le relative cifre tra costo di cartellino e stipendio: "Miguel Gutiérrez al Napoli, le parti stanno lavorando allo scambio dei documenti. Affare da 18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti, che saliranno a 2,7 milioni di euro nell'ultima stagione. Sono stati sistemati anche tutti i dettagli relativi alle commissioni e ai diritti d'immagine. In queste ore il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (che ha una percentuale di rivendita) dell'operazione. Il calciatore aspetta l'ultimo ok per viaggiare". Secondo Fabrizio Romano, inoltre, "non appena il Real Madrid confermerà che non attiverà la clausola di recompra, l'affare sarà concluso", si legge sempre su X.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.