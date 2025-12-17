Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca la Primavera, tanti gli appuntamenti internazionali
In questo mercoledì 17 dicembre scende in campo il Napoli Primavera, che affronta il Lecce per la 16esima giornata del campionato Primavera 1. Sono numerosi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
12.00 Lecce-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.00 Cagliari-Atalanta (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.00 Genoa-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
15.00 Vila Mea-Leiria (Taça de Portugal) - COMO TV
16.00 Verona-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.00 Cremonese-Fiorentina (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
18.00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 PSG-Flamengo (Finale Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+
18.00 Cultural Leonesa-Levante (Coppa del Re) - DAZN
19.00 Atletico Baleares-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN
19.00 Racing Santander-Villarreal (Coppa del Re) - DAZN
19.00 Huesca-Osasuna (Coppa del Re) - DAZN
19.00 Albacete-Celta (Coppa del Re) - DAZN
19.30 Casa Pia-Torreense (Taça de Portugal) - COMO TV
21.00 Talavera-Real Madrid (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Alaves-Siviglia (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Dundee United-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Vitoria Guimaraes-AVS (Taça de Portugal) - COMO TV
21.00 Juventus-Manchester United (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Roma-St. Polten (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Bayern-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Twente-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Leuven-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Lione-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Paris FC-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Benfica-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Wolfsburg-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
21.45 Farense-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV
