Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca la Primavera, tanti gli appuntamenti internazionali

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: gioca la Primavera, tanti gli appuntamenti internazionali TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 17 dicembre scende in campo il Napoli Primavera, che affronta il Lecce per la 16esima giornata del campionato Primavera 1. Sono numerosi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

12.00 Lecce-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Cagliari-Atalanta (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Genoa-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Vila Mea-Leiria (Taça de Portugal) - COMO TV

16.00 Verona-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Cremonese-Fiorentina (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

18.00 Sassuolo-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 PSG-Flamengo (Finale Coppa Intercontinentale) - DAZN e FIFA+

18.00 Cultural Leonesa-Levante (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Atletico Baleares-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Racing Santander-Villarreal (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Huesca-Osasuna (Coppa del Re) - DAZN

19.00 Albacete-Celta (Coppa del Re) - DAZN

19.30 Casa Pia-Torreense (Taça de Portugal) - COMO TV

21.00 Talavera-Real Madrid (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Alaves-Siviglia (Coppa del Re) - DAZN

21.00 Dundee United-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Vitoria Guimaraes-AVS (Taça de Portugal) - COMO TV

21.00 Juventus-Manchester United (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Roma-St. Polten (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Bayern-Valerenga (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Twente-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Leuven-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Lione-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Paris FC-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Benfica-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Wolfsburg-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+

21.45 Farense-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV