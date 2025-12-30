Hojlund show e clausola rischia già di essere bassa: scatta dal 2027, la cifra

Rasmus Hojlund show. Già nove gol stagionali, numeri importanti e una crescita evidente certificata anche da una quotazione di mercato che sale sempre di più. Di questo passo, nel giro di qualche mese i 50 milioni di euro che il Napoli si prepara a versare allo United per il riscatto dell'attaccante, obbligatorio con la qualificazione in Champions, sembreranno un vero affare e gli 85 milioni della clausola rescissoria valida dal 2027 magari anche pochi: il suo valore è già cresciuto ed è destinato a crescere. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.