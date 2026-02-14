Tuttonapoli Quando torna Anguissa? La situazione e il ritorno in campo

Non è ancora arrivato il momento per rivedere Zambo Anguissa in campo con la maglia del Napoli: il calciatore camerunense, che aveva messo nel mirino la sfida di domani contro la Roma, resterà fuori per almeno un'altra decina di giorni, saltando sicuramente le gare con Roma e con l'Atalanta in modo da evitare di forzare il recupero.

Per una sua convocazione il Napoli dovrà attendere ancora qualche settimana: il suo pieno recupero è calendarizzato tra la fine del mese di febbraio e l'inizio di marzo. Nel mirino dunque o la trasferta di Verona, il 28 febbraio, o l'impegno casalingo contro il Torino dell'8 marzo.

Anguissa è fuori dalla prima metà di novembre, l'ultima gara giocata è contro il Bologna e ha anche saltato la Coppa d'Africa. Il problema muscolare alla coscia è superato, ma per il centrocampista azzurro grava un problema alla schiena presentatosi dopo il recupero muscolare. Difficile, quasi impossibile, vederlo in campo con l'Atalanta anche se le sue condizioni poi verranno rivalutate nei prossimi giorni.