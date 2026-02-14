I due misteri azzurri, dove sono Anguissa e De Bruyne?

vedi letture

Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa hanno (per ora) saltato 46 partite. L'ipotesi rientro per entrambi è di rivederli a marzo, chi verso l'inizio, chi verso la fine. Il fenomeno belga tornerà a Castelvolturno tra 15 giorni, la sua lesione è ormai guarita ma manca ancora molto per essere in forma. Di lui ne ha parlato anche Rudi Garcia, il c.t del Belgio, descrivendo come il top player ex City stia lavorando duramente per rientrare nel mese di marzo. Napoli ed i tifosi del Napoli non lo vedono sul terreno verde dal 25 ottobre dello scorso anno, di lui per ora resta solo l'emozione di vederlo in maglia azzurra e 4 reti con 2 assist.

Sul camerunense c'è più mistero: l'ultima volta che ha toccato il campo è stata al dall'Ara nel nefasto pomeriggio azzurro. Da li sono passati 97 giorni e 21 partite, si è svolta anche la Coppa d'Africa ma di Anguissa nemmeno l'ombra. L'ironia del destino non risiede nell'infortunio al bicipite femorale destro, ormai guarito ed in forma, ma al problema alla schiena accusato ad inizio gennaio e che ha rallentanto tutto il processo di riatletizzazione e di recupero. Il Napoli adesso non si sbilancia, ma c'è cauto ottimismo: il suo rientro è fissato per inizio marzo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.