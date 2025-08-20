Hojlund, virata netta del Napoli! Sky: “Affare nel vivo, ecco la formula”

Il Napoli è in virata netta su Rasmus Højlund e punta a regalare ad Antonio Conte un rinforzo di spessore per l’attacco. Dopo i primi contatti esplorativi, la trattativa con il Manchester United sembra entrare in una fase più concreta e favorevole agli azzurri. La dirigenza azzurra insiste sulla formula del prestito con diritto di riscatto Un fattore chiave sarà anche la volontà del danese, che potrebbe essere attratto dalla prospettiva di giocare la Champions League con la maglia del Napoli.

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’Inghilterra: Højlund non è stato convocato per la sfida tra United e Arsenal, confermando la sua scarsa centralità nel progetto di Ruben Amorim. Proprio questa situazione apre uno spiraglio reale per un suo addio. Nel frattempo, il club di De Laurentiis continua a monitorare anche altre piste, in particolare quella che porta ad Artem Dovbyk, già valutato nei giorni scorsi. Napoli, dunque, al lavoro su più fronti, ma con Højlund che resta il principale obiettivo per rinforzare l’attacco dopo lo stop di Romelu Lukaku. A riferirlo è Sky Sport.