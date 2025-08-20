Cavani-Napoli, appello del sindaco di Bacoli e del cons. Simeone: "ADL facci vivere questo sogno!"

Da Josi Della Regione, sindaco di Bacoli e da Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, parte un appello ufficiale al Napoli, un sogno di mezza estate: il ritorno di Cavani come attaccante per sostituire l'infortunato Lukaku. Il Matador, anni 38, continua a giocare e a segnare in Argentina al Boca Juniors. Al Napoli ha segnato 104 gol in tre stagioni dal 2010 al 2013.

"C’è qualcosa che va oltre il calcio. Qualcosa che ha a che fare con l’anima, con i ricordi, con le emozioni che non si spengono mai.

Oggi, dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli si trova di fronte a un bivio. E noi, da tifosi prima ancora che da cittadini, vogliamo lanciare un’idea che nasce dal cuore: riportiamo Edinson Cavani a Napoli. Sì, lo sappiamo: il Matador non ha più vent’anni. Ma chi conosce questa città sa bene che certi amori non invecchiano. Anzi, diventano più forti, più veri.

Cavani ha dato tutto per questa maglia. Ha segnato, ha lottato, ha esultato sotto la Curva come pochi altri. È rimasto nel cuore di un popolo intero. E noi crediamo che Napoli possa essere la casa perfetta per l’ultimo capitolo della sua carriera.

Sarebbe un ritorno romantico, simbolico, potente. Un uomo che torna dove è diventato leggenda. Un ponte tra passato e futuro. Un gesto che rafforzerebbe la passione di un popolo, in un momento in cui ha ritrovato entusiasmo, identità, appartenenza.

Per questo lanciamo un appello sentito al Presidente Aurelio De Laurentiis: presidente, regaliamoci un sogno. Riportiamo Cavani a Napoli. Facciamolo per chi ama questi colori, per chi non ha mai smesso di cantare il suo nome, per chi crede che il calcio sia ancora un luogo di emozioni vere. Non sarebbe solo un’operazione tecnica e di immagine. Sarebbe un gesto d’amore.

Con il cuore, due malati del Napoli".