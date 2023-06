Cds - ADL ci riprova per Luis Enrique: altri due nomi e si attende la Nations League?

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio riapre la lista dei 40, scrive il Corriere dello Sport facendo il riepilogo di tutti i nomi più caldi per la panchina del Napoli:

"Nagelsmann viene indicato sulla strada di Parigi: dicono che il tandem De Laurentiis-Chiavelli abbia riprovato con il tedesco che però costerebbe una decina di milioni di euro per liberarlo dal Bayern. Ma l’ossessione autentica resta Luis Enrique, quello che va di 4-3-3, che dunque saprebbe come riprodurre immediatamente la Grande Bellezza che appartiene a Spalletti: in Premier ha le panchine più pregevoli occupate, e in attesa di terremoti che non sembrano annunciati, lui se ne starebbe a casa volentieri. Ma De Laurentiis non ha mai smesso di pensarci, anche se ha colto questa forte passione inglese dell’ex ct della Spagna. Ritentando, magari, si può essere più fortunati.



Christophe Galtier è di fatto separato dal Psg, si sa ma non è stato ancora detto, e la stima percepita da Adl non è stata una sensazione superficiale: a pelle, certe cose si afferrano. Poi ha allenato Osimhen: lui rimane saldamente in corsa. E alle sue spalle, anche se staccato, c’è Rudi Garcia, francese che parla perfettamente l’italiano, che conosce i segreti di questo calcio, che ha avuto modo di studiare il Napoli, che ha esperienza internazionale. Poi, altre cose accadranno, si sa che il calcio è volubile, magari finisce la Nations League oppure no, si aprono nuovi valzer e inaspettati orizzonti".