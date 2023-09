CdS - Braga è un esame per Garcia: ha una settimana per addolcire ADL

Sul Corriere dello Sport si scrive così delle prossime sfide che attendono il tecnico del Napoli dopo un avvio balbettante.

"Nei suoi sette giorni che vanno sfruttati per addolcire De Laurentiis, Rudi Garcia deve adagiare la propria visione del calcio e però fonderla con la Storia che ha ereditato, esprimere una sana praticità e comunque tentando di addobbarla d'una Umana Bellezza". Sul Corriere dello Sport si scrive così delle prossime sfide che attendono il tecnico del Napoli dopo un avvio balbettante.

E in sintesi, ma proprio praticamente, allontanare non più le ombre, semmai i fantasmi che chi vive di calcio sa perennemente agitati intorno alle panchine. Braga-Napoli è un esame oppure una presa di coscienza sullo stato dell'arte, lo sa pure Garcia, che De Laurentiis terrà poi come relazione di questa settimana, una specie di tour ma non certo un percorso spirituale, in cui al Napoli servirà rialzarsi e camminare. Meglio ancora se corresse. Prima che poi sia già (clamorosamente) troppo tardi".