Cds - Ecco quanti punti servono per la vittoria dello scudetto

Servono 42 punti per la conquista dello scudetto. A fare i calcoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Servono 42 punti per la conquista dello scudetto. A fare i calcoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’Inter, ch’è seconda al di là del burrone, per riuscire a capovolgere questo potere inaspettatamente costituito con prove di forza avrebbe intanto bisogno di vincerle tutte, dopo averne perdute sei, e arrivare a 94: e per stare un gradino sopra, al Napoli basterebbe semplicemente perderne quattro, finirebbe a 95 e non concederebbe nessuna chanche matematica alla più immediata delle inseguitrici".