Cds - Emerson Palmieri prende tempo: ha stoppato il Lione perchè vuole il Napoli

Emerson Palmieri per il momento è riuscito a congelare il suo trasferimento al Lione in prestito con diritto di riscatto, scrive il Corriere dello Sport raccontando che si tratta della stessa formula avanzata dal Napoli, ma che prima di presentarsi al Chelsea deve sfoltire. Il laterale mancino è rimasto legato a Spalletti, conosce già benissimo le sue idee tattica e sta tergiversando per ritrovarselo in panchina e tornare così anche in Italia.