CdS - Gattuso deve vincere per restare in panchina: su di lui si agita l'ombra di Benitez

E' impossibile negare che tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis ci sia una spaccatura dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. A sostenerlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la partita delle 18 tra Napoli e Parma sarà decisiva per il futuro dell'allenatore azzurro, che sa da un bel po' di essere sotto la lente d'ingrandimento da parte del suo presidente e dovrà dimostrare che il suo Napoli nutre ancora speranze di Champions League.

L'OMBRA DI RAFA - Il quotidiano sottolinea come alle spalle di Ringhio si stia facendo sempre più consistente l'ombra di Rafa Benitez, contattato nei giorni scorsi dal patron azzurro, il quale stasera guarderà l'operato del suo attuale tecncio dall'alto, dalla tribuna dello stadio Maradona. Quella di oggi può essere una giornata indicativa, forse persino decisiva, per le scelte immediate e del futuro.