CdS - Mercato di gennaio chiuso: terzino e centrocampista arrivano in un solo caso

Il mercato di gennaio del Napoli è da considerarsi chiuso, almeno per quel che riguarda rinforzi imminenti. Soltanto se dovesse essere ceduto qualcuno potrebbe esserci un innesto, un'ipotesi a dir poco complessa. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il verbo chiave per sbloccare il mercato di gennaio del Napoli è: cedere. Ovvero: se parte Ghoulam, titolare di un ingaggio super, arriva un terzino sinistro; se parte un centrocampista, e l’indiziato sarebbe Demme, allora si affonda per Nandez. Entrambe ipotesi estremamente complesse, se non impossibili per il tempo residuo”