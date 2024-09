Cds - Non solo Lukaku: a Cagliari un'altra novità rispetto alla formazione col Parma

Per la sfida di quest'oggi alle 18 contro il Cagliari sono pronti due cambi rispetto alla formazione che ha cominciato la partita contro il Parma. E' pronto naturalmente Romelu Lukaku al centro dell’attacco per la prima volta dall’inizio, al posto di Raspadori, nel tridente che sarà completato da Politano e Kvaratskhelia, pienamente recuperato dal problema alla caviglia rimediato con la nazionale.

L'altra novità è raccontata dal Corriere dello Sport che lancia Spinazzola come secondo volto nuovo rispetto al Parma. L'ex Roma viene dato in netto vantaggio rispetto ad Olivera per completare la mediana con Mazzocchi, Anguissa e Lobotka. In difesa nessun dubbio su Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno davanti a Meret. In panchian per la prima volta Billy Gilmour e Scott McTominay così come il reintegrato Michael Folorunsho