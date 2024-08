Cds - Ora si accelera: subito tre arrivi in attesa dell'intreccio Osimhen-Lukaku

Arrivano i giorni in cui il Napoli dovrà accelerare per completare l'organico. C'è già l'accordo con David Neres ed ora il club lavora per definire nei dettagli quello con il Benfica: operazione in chiusura da 25 milioni più bonus. Secondo il Corriere dello Sport sarà il primo di una serie di colpi che dovranno rinforzare il gruppo: l'allenatore aspetta altri acquisti, anche cinque o sei.

Oltre a Neres e a Marco Brescianini del Frosinone, il Napoli si avvicina a passi svelti anche all'acquisto di Billy Gilmour: il Brighton, impegnato ieri nell'ultima amichevole con il Villarreal di Albiol al Falmer Stadium, non ha convocato il centrocampista scozzese, peraltro mai impiegato anche nelle precedenti tre partite in Giappone. Segnale chiarissimo: per il quotidiano sportivo guarderà presto Conte negli occhi dopo averlo ammirato da lontano ai tempi delle giovanili del Chelsea. La settimana che comincerà domani sarà fondamentale anche per fare luce sul grande caso dell'estate: l'intreccio Osimhen-Lukaku.