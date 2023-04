Cds - Osimhen, sensazioni positive a Castel Volturno: 12 giorni per esserci a Milano

Victor Osimhen deve fermarsi, quasi senza accorgersene, avvertendo quel fastidio che non è dolore ma preoccupazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen deve fermarsi, quasi senza accorgersene, avvertendo quel fastidio che non è dolore ma preoccupazione, scrive il Corriere dello Sport raccontando che "però c’è la sensazione che il fisico, le fibre, la massa possano aiutare a fare in fretta e a superare questo disagio. Il timore del Napoli è di doversi (ri)presentare a San Siro, il 12 aprile, nell’andata dei quarti di finale, ancora e di nuovo senza Osimhen: ma le speranze sembrano sovrapporsi all’ira, vengono spruzzate nell’aria gelida dall’espressione stessa del centravanti, da quella sua andatura ciondolante e però pure rassicurante, dalla voglia matta di non perdersi nel vittimismo e di rimettersi a correre con giudizio, senza accelerare, senza rischiare ma credendoci.