CdS - Ospina, più Real Madrid che Napoli: rinnovo lontano, si va verso l'addio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

David Ospina oggi non sarà titolare e chissà che non lo sia più con la maglia del Napoli, visto che potrebbe andar via, essendo in scadenza di contratto e ancora lontano dal rinnovo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che "non dovrebbe rinnovare" dopo l'incontro tra il club e i suoi agenti:

“La chiacchierata del club con i suoi manager, Jaramillo e Grossin, è servita più che altro a confermare che le rispettive posizioni sono decisamente distanti. In un solo concetto: l’accordo per rinnovare non è stato raggiunto né sull’ingaggio né sulla durata. I segnali che arrivano dal quartier generale azzurro sono estremamente negativi e quelli invece registrati a Madrid, sponda Real, raccontano di un accordo sempre più vicino. David ha anche offerte in Messico”.