Cds ricostruisce: "Osimhen si è sentito ridicolizzato, una scelta del Napoli ha peggiorato l'umore"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha ricostruito la rabbia di Osimhen per i video social che ha chiesto di cancellare: "Osimhen li ha visti, come milioni di persone in tutto il mondo, e si è irritato tremendamente; si è sentito preso in giro, ridicolizzato e ha chiesto a più riprese di rimuoverli immediatamente per un paio di giorni. Ma i tempi di reazione non sono stati ritenuti rapidi. E così martedì è esploso definitivamente a fine allenamento. Osi, tra l’altro, avrebbe gradito un comunicato di pubbliche scuse, ma il club ha ritenuto sufficienti quelle in privato. E così il suo umore è peggiorato".