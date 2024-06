Cds - Tutto su Buongiorno, prova a convincerlo anche Conte: pressing di ADL per chiudere

TuttoNapoli.net

Servirebbe uno coerente con la sua idea di calcio, uno come Alessandro Buongiorno, non a caso da tempo il primo obiettivo del ds Manna. Con un pressing costante che si sta intensificando nelle ultime ore.

Il Napoli ci riprova, insiste, studia le prossime strategie per convincere il Torino e, intanto, dialoga con l’agente del giocatore, ora impegnato con l’Italia di Spalletti per gli Europei. L’ultima mossa ufficiale è stata l’offerta da 35 milioni più di 5 bonus che il Toro poche settimane fa aveva archiviato, ma con l’arrivo di Conte la trattativa può entrare nel vivo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.