CdS - Zanoli favorito, ma senza Di Lorenzo spunta idea cambio modulo: le ultime

Zanoli e non Malcuit, le idee di Spalletti sembrano essere chiare per la sostituzione di Di Lorenzo che sarà squalificato. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Altrimenti, c’è - leggendo tra le righe e nel passato - l’eventuale via di fuga della difesa a tre (Tuanzebe-Koulibaly-Juan Jesus), l’escamotage tattico per andare incontro all’Atalanta affrontandola sul proprio terreno e però anche contro le sue abitudini, sperimentate all’andata, e pure un anno fa, in un’emergenza che sembra scatenarsi proprio quando dall’altra parte c’è una squadra che sa attaccare a campo aperto".