I convocati di Ancelotti: Manolas non ce la fa, ma sono 3 i big assenti!

Tripla assenza nel Napoli in vista della trasferta di Lecce. Affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale.

Ecco la lista dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski.