Prima pagina Cronache di Napoli: "Beukema a Dimaro, forza la mano col Bologna per l'addio"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Cronache di Napoli, con ampio spazio riservato alla formazione partenopea e a quello che sta facendo soprattutto sul mercato in entrata. In particolare, è il nome di Sam Beukema ad attirare le attenzioni visto che presto potrebbe rinforzare la difesa di Antonio Conte.

Non a caso, è dedicato a lui il titolo di oggi: "Beukema forza la mano col Bologna, può arrivare a Napoli prima del ritiro". Il club di De Laurentiis è dunque scatenato sul fronte acquisti, in difesa ma anche in attacco: dopo Lang, infatti, si insiste per Dan Ndoye (che toglierebbe dunque la maglia rossoblù per indossare quella azzurra come Beukema). Capitolo amichevoli estive: a Dimaro test con Arezzo e Catanzaro.