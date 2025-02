Gazzetta - Ecco Saint-Maximin, il Napoli conserva il tesoretto: in estate sarà mercato pirotecnico

Allan Saint-Maximin ha persino preparato le valigie e salutato i compagni ed ora attende una fumata azzurra, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che lui ed il Napoli si sono detti tutto e l’Al-Ahli non ha opposto alcuna resistenza al prestito. Il Fenerbahce, però, per il quotidiano "s'aspetta un cadeau, un carineria, insomma un po’ di soldi e passerà ancora un po’ (vai a capire se minuti, ore o una giornata!) prima che dall’aeroporto di Istanbul il francese di origine guadalupensi possa decollare"

Ma il Napoli, dopo aver vagato per mezza Europa, e aver atteso invano Garnacho, Adeyemi e qualche altro esterno offensivo, non ha alcuna intenzione di rinunciare a SaintMaximin. La scelta del Napoli è chiara per il quotidiano: conservare il tesoretto — i 75 di Kvaratskhelia, i probabili 75 di Osimhen, ciò che arriverà dalla Champions — per l’estate, destinata a fuochi pirotecnici come quella del 2024. Il carteggio intanto è pronto, ma il Fenerbahce deve rinunciare al prestito ed il Napoli è in attesa.