Gazzetta - Infortunio e Coppa D'Africa: Spalletti può rivedere Osimhen a febbraio

Osimhen fa crac: il Napoli lo perde per due mesi. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport sull'attaccante nigeriano, infortunatosi al volto durante la sfortunata sfida all'Inter a San Siro: "Logico che prima dell’intervento di riduzione delle fratture, è impossibile emettere una prognosi precisa sui tempi di recupero. È vero che le moderne tecnologie sono capaci di realizzare protezioni in carbonio molto sicure, ma è quasi impossibile che Osimhen possa rivedersi in campo prima di un mese.

Il Napoli ieri con l’Inter ha iniziato un ciclo di 9 partite in 32 giorni: significa saltarlo per intero. Cioè Spartak Mosca e Leicester in EuroLeague. Mentre in campionato gli azzurri affronteranno Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Spezia e soprattutto il Milan il 19 dicembre".

Il quotidiano poi chiarisce come Osimhen dovrebbe recuperare giusto in tempo per partire per la Coppa d'Africa, a quel punto il Napoli ritroverebbe il calciatore solo a febbraio.

Il Tweet dell'Inter

Messaggio di incoraggiamento dell'Inter per Victor Osimhen tramite Twitter. Il club nerazzurro si è mostrato vicino all'attaccante del Napoli dopo il brutto scontro con Skriniar e le fratture multiple al volto che ha riportato oggi. L'Inter twitta: "Forza campione, ti aspettiamo presto in campo!"